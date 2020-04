Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Mittlerweile sind viele kleinere Grenzübergänge zu Slowenien zu © APA/Erwin Scheriau

Um eine "effektive und lückenlose Kontrolle" an den größeren Grenzübergängen gewährleisten zu können, werden ab 2. April zwei weitere kleinere Grenzübergänge geschlossen: jener in Langegg und jener auf der B 67 in Spielfeld. Das verlautbarte nun die Polizei.