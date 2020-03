In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Qualitätskontrollen haben ergeben, dass in einer Waschmaschine (Modellnummer WUQ28430), die mechanische Verbindung an der Innentrommel beschädigt sein kann. Der Käufer soll sich melden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Screenshot

Ein Produktrückruf der Firma Bosch betrifft in Österreich ein einzelnes Gerät einer Bosch Waschmaschine, Modellnummer WUQ28430, aus dem Produktionszeitraum Februar 2019. Laut Instagram-Post von Bosch Home AT wurde die Waschmaschine am 4.2.2019 im Media Markt Graz-Seiersberg gekauft. Potenzielle Käufer sollen kontrollieren, ob es sich um ihr Gerät handelt. Eine mechanische Verbindung an der Innentrommel könnte beschädigt sein. Beim Schleuderbetrieb könnte sie sich lösen.