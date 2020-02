Facebook

Die Testung der Steirerin verlief positiv © APA

In der Steiermark gibt es den ersten bestätigten Coronavirus-Fall. Die Steirerin war in Oberitalien auf Urlaub, hatte erste Symptome und wurde in einem Grazer Spital untersucht - der Test war tatsächlich positiv. Die Frau soll in einem Grazer Spital stationär aufgenommen worden sein. Soweit die derzeit bekannten Details.