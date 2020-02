Einen Einsatz in einem Laufhaus hat ein steirischer Polizist mit seinem Privatvergnügen verknüpft und dadurch seine Dienstpflichten verletzt. Die Polizeischülerin musste seine Dienstwaffe sichern. Disziplinarerkenntnis sprach ihn schuldig. Nach seiner Entlassung ging der Polizist in Revision.

Der steirische Kontrollinspektor war am 8. Juli 2017 gemeinsam mit einem Kollegen und einer Polizeischülerin im Außendienst. Nachdem sie schon ohne dafür zu bezahlen Leberkäse, Holundersaft und Weißweinmischungen annahmen, wurden sie zu einem Einsatz im Bordell gerufen. Der wäre dienstlich wohl nur für "maximal 20 Minuten notwendig" gewesen. Wie es im Schriftstück des Verwaltungsgerichtshofes heißt: Doch der Beamte in Uniform blieb länger. Mit dem Hinweis, dass er sich nicht mehr leisten könne, bezahlte er an der Bankomatkassa für eine halbe Stunde und ging mit einer Prostituierten aufs Zimmer. Als "fesche Katzen" bezeichnete er die Frauen im Bordell vor der Praktikantin und, dass er es einer "so richtig geben werde". Weil die Prostituierte jedoch Angst vor Waffen hatte, legte er den Einsatzgurt samt Dienstwaffe ab und ließ ihn zurück. Die Polizeipraktikantin musste ihn sichern und brachte ihn später zur Dienststelle.