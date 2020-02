Facebook

Planquadrat gegen Drogenlenker (Archivbild) © APA/HERBERT PFARRHOFER

Im Vorjahr wurden in Österreich insgesamt 4364 Anzeigen wegen Drogenkonsum im Straßenverkehr erstattet, teilte das Innenministerium am Donnerstag mit. Während in Wien 1623 und in Niederösterreich 1020 Drogenlenker erwischt wurden, waren es in der Steiermark nur 97. Nur in Salzburg (59) waren es noch weniger.