Heute geht es los 7 Fragen zu den steirischen Pflege-Streiks

Sorge bei Pflegebedürftigen und Angehörigen: Heute laufen die Streikmaßnahmen in Sozialeinrichtungen an. 66 Unternehmen beteiligen sich in der Steiermark. Worum es geht und was die Betroffenen erwarten müssen.