Ziel in der Steiermark

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Einer von 69: Tödlicher Verkehrsunfall in Oberpurkla © BFVRA/Erwin Irzl

63 Menschen sind heuer bereits auf den steirischen Straßen ums Leben gekommen, das ist mehr als in den letzten Jahren zu diesem Zeitpunkt (27. Oktober). Geht es nach dem aktuellen Verkehrssicherheitsprogramm (VSP) der Steiermark, das heute präsentiert wurde, soll sich der Blutzoll auf den steirischen Straßen aber drastisch senken. Minus 25 Prozent an Getöteten und Schwerverletzten, zehn Prozent weniger Unfälle mit Personenschaden - so lautet das ambitionierte Ziel bis 2025. Basierend auf der Unfallstatistik 2018 hieße das: maximal 52 Verkehrstote pro Jahr und maximal 886 Schwerverletzte.