Diese Namen führen die neueste Hitliste der beliebtesten steirischen Vornamen an. Zwei Drittel aller Namen wurden übrigens nur einmal vergeben.

Beliebteste Vornamen der Steiermark: Anna und Paul

Die Entscheidung ist eine fürs Leben – und nicht einmal fürs eigene: Wie soll der Nachwuchs heißen? Immerhin: 11.045 Babys (5677 Buben, 5368 Mädchen) erblickten im Vorjahr in der weiß-grünen Mark das Licht der Welt.



Jetzt liegt die Auswertung für das Jahr 2018 vor – und es zeigt sich: Anna und Paul haben in der Vornamenstatistik die Stupsnase vorne, sie führen die aktuelle Hitliste der beliebtesten steirischen Vornamen an.



Und wer folgt? Hinter Paul (im Jahr 2017 noch auf Platz drei) belegen Felix und Maximilian die Plätze zwei und drei, hinter Anna (schon 2017 ganz vorne) sind es Johanna und Emma.