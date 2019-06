Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vor allem die starke Nutzung der Koralm für Energiezwecke (hier der Windpark Handalm) ist der Umweltanwältin ein Dorn im Auge © Robert Lenhard

Platz für rund 80 neue Windräder hat die Landesregierung mit der zweiten Auflage des Sachprogramms Windenergie reserviert, dessen Begutachtung nun geendet hat. Wie sehr diese Pläne zum Ausbau der Windkraft polarisieren, lässt sich schon an der puren Zahl der Reaktionen zum Verordnungsentwurf ablesen, die in den vergangenen acht Wochen eingegangen sind. Mehr als 70 Stellungnahmen listet das Amt der Landesregierung auf. Etliche gehen mit dem Sachprogramm hart ins Gericht, wenngleich in mehreren Fällen aus entgegengesetzten Gründen.