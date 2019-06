Große Regenmengen, aber auch Hagel und Sturm wurden am heutigen Samstag in Teilen der Steiermark erwartet. Durch den Regen entschärfte sich die Situation zwar, es waren dennoch Schäden zu beklagen.

Ein umgestürzter Baum beschädigte bei Eisbach-Rein ein Auto und ein Haus © FF Eisbach-Rein

Es hatte sich so richtig eingeregnet in der Steiermark. Die gesamte Steiermark war von einer dicken Wolkenschicht bedeckt, die fast genau an den Grenzen halt macht - nur nach Südosten, nach Ungarn und Slowenien, gewittert es hinaus.