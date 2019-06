Facebook

Auf der Handalm steht der bislang größte Windpark der Energie Steiermark © Energie Steiermark

Bei der Windkraft soll in der Steiermark künftig geklotzt und nicht gekleckert werden. 300 Millionen Euro will die Energie Steiermark in die Hand nehmen, um in neue Windparks zu investieren. „Dadurch werden 300 Megawatt CO2-freie Stromerzeugung in der Steiermark installiert“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer, als Beteiligungsreferent auch für den Landesenergieversorger zuständig.