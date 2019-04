Der Ausbauplan des Landes Steiermark sieht fünf neue Windparks und mehrere Erweiterungen vor. Seit Donnerstag liegt der entsprechende Entwurf in Begutachtung.

Der Windkraft-Ausbau soll in der Steiermark weitergehen © kk

Nach fast zwei Jahren des Evaluierens, Erhebens und Untersuchens liegen jetzt die Karten auf dem Tisch: Gestern schickte die Landesregierung den von der Windkraftbranche lange erwarteten Entwurf für das neue „Sachprogramm Windenergie“ in Begutachtung. In dem Papier ist festgehalten, wo künftig neue Windparks gebaut werden können. Und der Ausbau soll in den nächsten Jahren beträchtlich ausfallen.

