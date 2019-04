Kleine Zeitung +

Bischof Krautwaschl über das Osterfest "Gott sagt uns: Du bist nicht allein"

Bischof Wilhelm Krautwaschl wendet sich anlässlich des diesjährigen Osterfests an die Gläubigen in der Steiermark. Dabei ermutigt er, bei all den Herausforderungen der Zeit sich daran zu erinnern, dass Gott mitgeht.