Die Teams der steirischen Christophorus-Rettungshubschrauber standen ebenso im Dauereinsatz © Symbolbild/Öamtc

Das schöne Wetter am Samstag nutzten viele Steirerinnen und Steirer um im Freien Sport zu machen. Dabei kam es zu zahlreichen Unfällen: So versorgten Rotes Kreuz und Notarzt zwei verletzte Skifahrer auf der Planneralm. Der Rettungshubschrauber C 14 wurde wiederum zu einem Skiunfall ins Lachtal gerufen. Medizinisch versorgt mussten auch zwei Skitourengeher im Bezirk Leoben werden, einmal auf der Polsteralm und einmal im Gebiet Rottörl/Krumpalm: Dort hatte sich eine 42 Jahre alte Frau bei der Abfahrt das Knie bedreht und konnte nicht mehr weiter. Gemeinsam mit Ehemann und einer Bekannten setzte sie einen Notruf ab und wurde vom Team des C 14-Hubschraubers geborgen und ins Spital geflogen. Der C 12 versorgte indes einen Skitourengeher am Ebenstein (Hochschwab-Massiv). Er hatte sich seinen Knöchel verletzt.