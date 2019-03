Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Teil der Wiener Hochquellleitung, das Wasser vom Hochschwab in die Bunde © APA/GEORG HOCHMUTH

Die Vorsorge vor einem "Blackout" - so wird ein großflächiger und länger andauernder Stromausfall bezeichnet - war zuletzt immer öfter Thema. Dass auch die Wasserversorgung ein hochsensibles System darstellt, das außer Gefecht gesetzt werden könnte, darauf machte der zuständige Landesrat Hans Seitinger (ÖVP) am Mittwoch aufmerksam. Anlass dafür ist der Weltwassertag am Freitag.