Der steirische Superintendent Wolfgang Rehner und Bischof Wilhelm Krautwaschl kritisieren am Mittwoch die von der Regierung beschlossene Karfreitagsregelung. Kritik kam auch von ÖGB, SPÖ und KPÖ. FPÖ hält dagegen.

Einen "großen Verlust" sieht Superintendent Wolfgang Rehner in der nun getroffenen Regelung, wonach der Karfreitag für Evangelische nun prinzipiell kein Feiertag mehr ist. Will man als Arbeitnehmer trotzdem freihaben (um den Gottesdienst zu besuchen), muss man sich dafür einen Urlaubstag nehmen. Kritik kommt auch von ÖGB, SPÖ und Opposition in der Steiermark.