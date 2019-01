Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

LH Schützenhöfer mit "seiner" EU-Spitzenkandidatin Simone Schmiedtbauer © ERWIN SCHERIAU

Schritt für Schritt rüsten sich die steirischen Parteien für den nahenden EU-Urnengang am 26. Mai. Nach der SPÖ-Nominierung von Bettina Vollath vergangen Herbst, rückt man nun in der steirischen Volkspartei nach und präsentierte heute die fünf Kandidaten, darunter vier Frauen. Allen voran die steirische Spitzenkandidatin Simone Schmiedtbauer. Die Gerüchte, die 44-jährige Landwirtin könnte von der Kommunal- in die Europapolitik wechseln, kursieren bereits seit einiger Zeit. Jetzt ist es offiziell.