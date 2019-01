Facebook

Beim Waschen lassen sich meist beträchtliche Mengen an Energie und Waschmittel einsparen © dpa/dpaweb

Lieber ein Schäuferl mehr Waschmittel in die Maschine geben, damit die Wäsche auch besonders sauber wird. Sicher ist sicher, richtig? Falsch, sagt Walter Imp, Innungsmeister der steirischen Textilreiniger. Zu viel Waschmittel bedeutet eben nicht reinere Wäsche, sondern meist eher das Gegenteil: „Dann entsteht in der Trommel zu viel Schaum und die mechanische Komponente der Reinigung funktioniert nicht mehr. Man sollte sich unbedingt an die erforderliche Dosierung halten.“

