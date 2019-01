67 Verkehrstote waren im Jahr 2018 in der Steiermark zu beklagen. Jeder einzelne ist einer zu viel. Im Jahr 1972 waren es noch unglaubliche 601. bei allen Fortschritten gibt es weiter Sorgenkinder.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Zahl der Unfälle sinkt © benjaminnolte - stock.adobe.com

67 Verkehrstote in einem Jahr. Für jeden Angehörigen ein Albtraum. Aber: Noch nie seit der statistischen Erfassung des Unfallgeschehens (1961) sind es weniger gewesen in der Steiermark. Und das will etwas heißen: Schon für 1961 wies die Statistik – bei einem Bruchteil des Verkehrsgeschehens auf unseren Straßen – 308 Opfer aus, im Jahr 1972 unfassbare 601. Erst 2009 waren bei uns erstmals weniger als 100 Tote im Straßenverkehr zu beklagen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.