Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

360 Rotwildfütterungen gibt es im Land, auch wenn derzeit nur in der Obersteiermark Schnee liegt © Thomas Kranabitl

Streng nach den Regeln der Natur sollte es eigentlich gar nicht nötig sein, Wildtieren und Singvögeln mit Fütterungen über den Winter zu helfen. Allerdings ist die Natur in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend aus den Fugen geraten und funktioniert in Teilen nicht mehr vollständig. Verbauungen, pestizidbehandelte Monokulturen und veränderte Bedingungen durch den Klimawandel haben die Lebensräume der Arten zerschnitten und teils zu kleinen Inseln schrumpfen lassen. Eine der Folgen: Österreich ist in den vergangenen 30 Jahren 70 Prozent (!) seiner Wirbeltierbestände verlustig gegangen, wie eine neue Studie zutage gefördert hat.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.