Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fuchs Jürgen

Regen und Tauwetter beherrschten den Heiligen Abend, doch jetzt sollte es wieder winterlicher werden. Der Luftdruck steigt an und wir geraten in den Einflussbereich von Hoch Hugo. Die Sonne scheint nach Süden hin bereits länger. Im Norden der Obersteiermark tummeln sich hingegen noch dichte Wolken, im Nordstau fällt auch noch der eine oder andere Zentimeter Neuschnee. Die Bedigungen für einen Tag auf der Piste sind vor allem in den Skigebieten im Süden gut.