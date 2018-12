Facebook

Eine auf den Bergen sehr windige West- bis Nordwestströmung bleibt klar wetterbestimmend. Eine schwache Wetterfront streift von Nordwesten her unser Land. Vor allem zu Beginn des Tages und am Vormittag können auch in der Südsteiermark gebietsweise unergiebige Regen- oder Schneeschauer durchziehen.