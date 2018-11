Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Semriach hat im Zuge der e-5-Bemühungen mehrere Bürger-Fotovoltaikanlagen errichtet © Ecowatt

Die Vorzeichen für die Anfang Dezember stattfindende Weltklimakonferenz in Polen sind nicht die besten. Im vergangenen Jahr sind die weltweiten Treibhausgasemissionen wieder gestiegen, wie aus den neuen Daten der Internationalen Energieagentur hervorgeht. Auch in Österreich und der Steiermark lassen die großen Erfolge auf sich warten: In den vergangenen Jahren gab es stetige Anstiege beim CO2.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.