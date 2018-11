Facebook

Der Ansturm auf die Trafiken hat bereits begonnen © APA

Anfangs war selbst ein Fünffach-Jackpot unvorstellbar. Es dauerte sage und schreibe 22 Jahre, bis er am 28. Mai 2008 erstmals ausgespielt und auch geknackt wurde, zeigt ein Blick in die Statistik der Österreichischen Lotterien.

Jetzt gibt es sogar einen Siebenfach-Jackpot, den selbst Lotterie-Sprecherin Gerlinde Wohlauf noch kurz vor der Ziehung am Sonntagabend für „äußerst unwahrscheinlich“ hielt. Denn immerhin wurden in der letzten Runde mehr als 80 Prozent aller möglichen Zahlenkombinationen gespielt.