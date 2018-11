Facebook

Gruppenbild mit Landes- und Feuerwehrspitze © (c) LFV Franz Fink

Der Weiße Saal der Grazer Burg bot am Mittwochabend den Rahmen für die Verleihung des Awards "Feuerwehrfreundliche Arbeitgeber". Die Auszeichnung wird seit 2008 vom Landesfeuerwehrverband, dem Land Steiermark und der Wirtschaftskammer vergeben, heuer ging sie an 14 steirische Betriebe und Institutionen.

Das heiß diskutierte Thema Dienstfreistellung für freiwillige Einsatzkräfte zog sich auch in der Burg wie ein roter Faden durch die Ansprachen. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer betonte an Hand des Beispiels Gasen, wie dringend nötig eine allgemeine Regelung für berufstätige Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr sei: „Gasen war heuer gleich vier Mal von extremen Unwettern betroffen. Da geht es dann für alle an die Grenzen, auch für jene Betriebe, die viele Feuerwehrkameraden beschäftigen.“ Insofern sei eines klar: „Ohne klare Regelungen wird es in Zukunft nicht gehen“, so Schützenhöfer.

Vergütung für Arbeitgeber

Auch sein Stellvertreter Michael Schickhofer bekannte sich klar zu besseren Rahmenbedingungen für die Ehrenamtlichen: „Ich unterstütze das Anliegen des Bundesfeuerwehrverbandes und des Landesfeuerwehrverbandes auf Abgeltung der Dienstfreistellung für Feuerwehrleute bei Einsätzen. Unsere Ehrenamtlichen investieren hunderte Stunden ihrer Freizeit bei Ausbildungen und Übungen, es geht nicht, dass sie für Einsätze Urlaub nehmen müssen und um Geld umfallen. Die Dienstfreistellung soll freiwillig erfolgen, aber eine Vergütung für den Arbeitgeber aus dem Katastrophenfonds soll diese fördern. Die Feuerwehren und die feuerwehrfreundlichen Arbeitgeber haben hier meine volle Unterstützung“, so Schickhofer.

Die ausgezeichneten Betriebe • Gottmann Handels-und Kraftfahrzeugs-Reparaturbetriebe-Gesellschaft m.b.H. (Bezirk Graz-Umgebung)

• Lactosan GmbH & Co. KG (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag)

• Pankl Systems Austria GmbH, Drivetrain Systems (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag)

• Fuchshofer Präzisionstechnik GmbH (Bezirk Deutschlandsberg)

• Tischlerei Heinzl (Bezirk Deutschlandsberg)

• Gerald Gremsl - G² Metalltechnik Design (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld)

• Sägewerk Hannes Bichler e.U. (Bezirk Murtal)

• Bernhard Pilz - Schmiede, Landmaschinen, Reparatur (Bezirk Liezen)

• Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein (Bezirk Liezen)

• KFZ-Schlager; Ing. Schlager GmbH & Co. KG (Bezirk Liezen)

• Walter Miedl Haustechnik GmbH (Bezirk Murau)

• Remus Innovation Forschungs- u. Abgasanlagen Produktions-GmbH (Bezirk Voitsberg)

• Autohaus Johann Loidl e.U. (Bezirk Weiz)

• Willingshofer GesmbH (Bezirk Weiz)

WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk unterstrich in seinen Worten die Vorbildfunktion jener Unternehmer, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Umsetzung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeiten im Feuerwehrwesen unterstützen.