In der Grazer Burg wurde am Montagabend das Magazin der Kleinen Zeitung zur Ersten Republik präsentiert. Eine Veranstaltung mit Blick auf einen Fehlstart, der nicht nur dunkle Seiten hatte.

Das fertige Magazin in Händen: Historiker Helmut Konrad und Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer flankiert von Christian Weniger und Thomas Götz von der Kleinen Zeitung © Juergen Fuchs

Der Jubel war gewaltig, als am 12. November 1918 der sozialdemokratische Soldatenrat Ludwig Oberzaucher auf den Balkon des Grazer Schauspielhauses trat und vor 20.000 Menschen die Republik Deutsch-Österreich proklamierte. Auf den Tag genau 100 Jahre später standen dieses Ereignis und die darauf folgenden abermals im Fokus. Nur wenige Schritte entfernt vom einstigen Geschehen lud Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer am Montagabend in die Burg zur Präsentation des Magazins der Kleinen Zeitung zur Ersten Republik.

