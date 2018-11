Im Gegensatz zum dürre-geplagten West- und Ostösterreich fiel die steirische Ernte in vielen landwirtschaftlichen Bereichen heuer gut aus. Nur Märkte und Wetterkapriolen machen Bauern zusehends zu schaffen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© countrypixel - Fotolia

Die steirische Ernte sei insgesamt gesehen im Jahr 2018 "zu einem großen Teil zufriedenstellend" gewesen, sagte der steirische Landwirtschaftskammerpräsident Franz Titschenbacher am Donnerstag. Bei den Paradeprodukten Äpfel und Wein hat es eine ausgezeichnete Ernte in Menge und Qualität gegeben. "Aber der Klimawandel erhöht die Produktionskosten und erschwert Anbaubedingungen", so der Präsident. Auch die Preissituation sei vielfach (aufgrund der großen Mengen) angespannt.