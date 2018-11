Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der schöne Herbst bleibt uns erhalten © Fuchs Jürgen

Wir verbleiben in einer föhnigen Südströmung. Es kommen nun am Feiertag aber langsam wieder feuchtere Luftmassen in unser Land. Zunächst lockert es aber auch noch öfter auf und vor allem nach Nordosten hin scheint sogar länger die Sonne. Vom Südwesten her schieben sich jedoch tagsüber langsam zunehmend dichtere Wolken heran und besonders im Oberen Murtal sowie im Süden steigt in der Folge das Regenschauerrisiko an.