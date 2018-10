Facebook

Die Ferien, die eigentlich keine Ferien sind, beginnen an diesem Nationalfeiertag für einen Großteil der steirischen Schüler. „Die Feiertage fallen heuer so gut. Wir haben deshalb beschlossen, die autonomen Tage von Montag bis Mittwoch zu bündeln“, sagt Gunter Pachatz, Direktor des BG/BRG Pestalozzi in Graz. Mit drei schulautonomen Tagen, Allerheiligen und dem Wochenende haben die Pestalozzi-Schüler nun vom 26. Oktober bis zum 4. November keinen Unterricht: Ferien im Herbst.

