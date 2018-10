Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Herbst 2018 in Rohrmoos-Untertal © Martin Huber

Ein Sommer wie damals? So hat’s den Anschein, wenn man derzeit nachmittags in der Sonne sitzt. Schon seit Wochen beschert ein ausgeprägtes Hoch über Osteuropa den Steirern einen rekordverdächtig goldenen Oktober, der bisher landesweit um 2,7 Grad wärmer ausfiel als im langjährigen Schnitt. In dem vom Föhn aufgeheizten obersteirischen Mooslandl war’s bisher sogar um vier Grad wärmer als im Schnitt.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.