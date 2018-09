Jede vierte Trafik hat seit 2013 aufgehört. Über den Wandel der Branche in Zeiten von Nichtraucher-Volksbegehren, den Ärger mit Hanfshops und warum Trafiken keine Ramschläden werden wollen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Die Köpfe rauchen in heimischen Trafiken schon in gleichem Ausmaß wie die verkauften Produkte. Das liegt aber nicht nur am Nichtraucher-Volksbegehren, das morgen mit der Eintragungswoche offiziell startet. Vielmehr steht die Branche „schon seit Jahren unter Druck und wir überlegen intensiv, wie wir uns fit für die Zukunft aufstellen können“, sagt Harald Zefferer, Gremialobmann der Tabaktrafikanten.