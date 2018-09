Die Aktion "Bio ums Eck" lässt in den kommenden Wochen und Monaten hinter die Kulissen des Bio-Anbaus in der Steiermark blicken. Wo es was zu kaufen gibt, verrät der neue Bio-Einkaufsführer.

Bio-Aktionen im ganzen Land: Bio-Bäuerin Rosi Perstaller, Landesrat Hans Seitinger, Bio-Obmann Thomas Gschier, Bio-Bauer Martin Kappel, Kammer-Obmann Franz Titschenbacher, Bio-Bäuerin Anna Ambrosch © LKW / Foto Fischer

In kaum einer anderen europäischen Region gibt es eine so hohe Dichte an biologisch bewirtschafteten Landwirtschaften wie in der Steiermark. Allein in den vergangenen beiden Jahren hat sich etwa der Bio-Anteil unter den Obstanlagen von knapp 20 auf 30 Prozent gesteigert. Jeder vierte geerntete steirische Apfel ist inzwischen ein Bio-Apfel. In den nächsten fünf Jahren soll die Bio-Ackerfläche im Land noch um weitere 3000 Hektar wachsen, sagt Landwirtschaftskammerpräsident Franz Titschenbacher.

