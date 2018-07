Facebook

Steirische Gebietskrankenkasse (StGKK) in Graz © APA/Ingrid Kornberger

Bei der steirischen Gebietskrankenkasse (StGKK) befürchtet man im Zusammenhang mit der von der Bundesregierung verhängten Ausgabenbremse "eine Reihe von negativen Auswirkungen" für die Versicherten, sagte Obmann Josef Harb am Montag auf APA-Nachfrage.

Sie könnte mehrere Beschlüsse und Vorhaben gefährden - etwa den erst kürzlich mit der Ärztekammer ausverhandelten Vertrag, hieß es seitens der Pressestelle.

Die nach langwierigen Verhandlungen erzielte vertragliche Einigung mit der steirischen Ärztekammer umfasse Investitionen von rund 16 Millionen Euro zur Stärkung der ärztlichen Versorgung mit den Schwerpunkten Allgemeinmedizin (plus 10 Prozent), Kinder- und Jugendheilkunde (plus 10 Prozent) sowie Gynäkologie und Urologie (jeweils plus sieben Prozent). Insgesamt sollen die Tarife um 6,36 Prozent angehoben werden, was es wesentlich erleichtern sollte, Kassenstellen zu besetzen.

"In der Luft" seien auch das "Jobsharing-Modell", bei dem sich Ärztinnen und Ärzte einen Kassenvertrag teilen können, die Schaffung neuer Planstellen und Versorgungsstrukturen und der Ausbau der Primärversorgung. Bauvorhaben könnte es ebenfalls treffen: die Neuerrichtung der Außenstelle und des Physikalischen Ambulatoriums in Liezen, der Ausbau des Chirurgischen Ambulatoriums sowie die Neugestaltung und Umbau der Dermatologie jeweils im Fachärztezentrum Graz und die Erweiterung der Ordinationsräume in den steirischen GKK-Ambulatorien für Gynäkologie und Urologie.

Außerdem scheine auch die gesamte Neuorganisation der medizinischen Versorgung rund um das neue Leitspital im Ennstal infrage gestellt - insbesondere die im Bezirk geplanten Gesundheitszentren, so die StGKK.

Bei Eingriffen beim Personal könnten längere Wartezeiten drohen - beispielsweise bei der Auszahlung von Kinderbetreuungsgeld, Krankengeld, Zuschüssen oder Kostenrückerstattungen. Harb meinte: "Ich hoffe immer noch auf einen Sieg der Vernunft. Sollte diese sogenannte Ausgabenbremse aber tatsächlich kommen, wird sie eine Reihe von negativen Auswirkungen für unsere 970.000 Versicherten und die Versorgungsstrukturen in der Steiermark zur Folge haben."

(APA)