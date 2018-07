Facebook

Sujetbild © weerapat1003 - Fotolia

Bei manchen landeten die Mails heute sogar mehrfach in der Mailbox. Wieder gibt es eine Welle von gefälschten E-Mails, die sich als Hinweis auf eine "zusätzliche Steuererklärung" des Finanzamts tarnen. Es handelt sich dabei um eine so genannte Phishing-Attacke. Schon im Juni warnte das Finanzministerium vor diesen Mails und empfahl: "Sofort löschen!"

Das Design und auch die verlinkte Website sind von der offiziellen der Finanzverwaltung kaum zu unerscheiden. Doch schon beim Absender der Mail müsste man stutzig werden. Zwar steht dort "Bundesministerium für Finanzen", die Mailadresse trägt aber den Suffix .cn für China.

So sehen die gefälschten Mails aus:

Der im E--Mail enthaltene Link verweist wieder auf eine gefälschte Webseite im Stil von Finanzonline. Das Finanzministerium (BMF) weist darauf hin, dass Informationen des BMF grundsätzlich in Form von Bescheiden erfolgen und per Post oder in die FinanzOnline Databox zugestellt werden.