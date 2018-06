Facebook

Bischof Bünker entpflichtete Superintendent Miklas vom Amt © Ballguide

Nach 19 Jahren als Superintendent der Evangelischen Kirche A.B. in der Steiermark wurde Hermann Miklas am Samstagnachmittag von Bischof Michael Bünker feierlich von seinem Amt entpflichtet. Im Rahmen des Festgottesdienstes in der Grazer Heilandskirche nahm Miklas Abschied von jenen Menschen, die ihn in seiner Amtszeit begleitet hatten und mahnte ein, bei allem Rückblick auf das Schöne und Gelungene der vergangenen Jahre – auch in gesamtgesellschaftlicher Perspektive – nicht die Zukunft aus den Augen zu verlieren: „Es kann heute nicht darum gehen, die glorreiche Vergangenheit wieder zu beleben – es geht vielmehr darum, Zukunft zu säen und zu bauen.“