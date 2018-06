Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Den Regenschirm kann man heute in weiten Teilen des Landes wieder einklappen © Fuchs Jürgen

Schwacher Hochdruckeinfluss bestimmt am heutigen Samstag unser Wetter in der Steiermark. Dabei mischen jedoch tagsüber auch immer wieder ein paar Wolkenfelder oder auch Quellwolken über den Bergen mit, die die Sonne auch einmal länger verdecken dürften. Immer wieder setzen sich aber die Sonnenstrahlen durch und die Neigung zu vereinzelten Regenschauern ist gering. "Die Temperaturen zeigen einen Aufwärtstrend und somit ist es vor allem in den Nachmittagsstunden auch angenehm warm", zeigt sich Reinhard Prugger, Meteoerologe beim Privatwetterdienst meteo experts, recht optimistisch.