Es wird ganz schön heiß! © Fotolia

Sehr warmes Sommerwetter bringt uns in der Steiermark der Start in die neue Woche. Die Sonne scheint vor allem am Vormittag und um Mittag in den meisten Regionen länger und sie heizt uns auch ordentlich ein. "Die höchsten Temperaturen erreichen in den frühen Nachmittagsstunden Werte nahe oder stellenweise sogar über der 30-Grad-Marke", erklärt der Meteorologe Reinhard Prugger.