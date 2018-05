Facebook

Einen schönen Wochenstart! © Jürgen Fuchs

Warme, aber leider auch nicht ganz stabile Luftmassen strömen zum Wochenstart in unser Land. Deshalb darf man vor allem in den Vormittagsstunden mit mehr Sonnenschein rechnen und die kräftige Maisonne heizt uns auch schon ordentlich ein.

Die höchsten Temperaturen liegen am Nachmittag in den Niederungen der Steiermark zwischen 24 und 28 Grad. Am kühlsten ist es dabei im Mariazellerland.

Im Laufe des Tages bilden sich dann von den Bergen her langsam mehr und teils auch dickere Quellwolken aus. In der Folge sind dann sogar ein paar Regenschauer oder Gewitter möglich, am wahrscheinlichsten nass wird man dabei in den Bergen.

"Trotzdem sollte man überall im Land etwas aufpassen und vor nahenden, dunklen Gewitterwolken rechtzeitig eine Unterkunft suchen", empfiehlt Reinhard Prugger, Meteorologe beim Wetterdienst meteo experts. Einzelne dieser Gewitter könnten sogar kräftiger ausfallen.