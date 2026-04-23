Der Generalstabschef ist der höchste militärische Posten im Bundesheer (Monatsbezug: mindestens 13.187,10 brutto), alle fünf Jahre wird er neu ausgeschrieben. Da der Niederösterreicher Rudolf Striedinger im September in Pension geht, wird heuer ein/e neue/r „Chefin oder des Chefs des Generalstabes (ChGStb)“ gesucht, wie es in der offiziellen Personalausschreibung des Verteidigungsministeriums heißt.

Ob sich unter den sechs Bewerbungen, die mit Fristende am Mittwoch eingelangt sind, auch jene einer Frau befindet, ist nicht bekannt – aber höchst unwahrscheinlich. Es gibt im Bundesheer (noch) keine Offizierin, die sämtliche erwünschten Kriterien in ihrer Laufbahn vorweisen kann. Dazu zählt insbesondere eine leitende Funktion in einem Auslandseinsatz bzw. auf Ebene eines Brigade- oder Militärkommandanten im Inland. Austria ist eben nicht Australien, wo nun erstmals eine Frau Armeechefin wird.

Stellvertreter auf dem Weg zur Nummer eins

Dafür ist die Chance groß, dass nach Generaltruppeninspektor Karl Majcen (1990 bis 1999) wieder ein gebürtiger Steirer den höchsten Offiziersposten in Österreich bekleidet. Topfavorit ist schon seit geraumer Zeit Generalleutnant Bruno Günther Hofbauer. Als Chefplaner ist er der „Mr. Aufbauplan“ des Bundesheeres und seit zwei Jahren auch Striedingers Stellvertreter im Generalstab. Der 58-jährige Grazer rückte 1988 in Fehring als „einjährig Freiwilliger“ zum Bundesheer ein, lebt aber schon seit längerer Zeit in Niederösterreich.

Ministerin Klaudia Tanner mit Generalstabschef Rudolf Striedinger bei den Wiener Philharmonikern © APA / Arno Melicharek

Dort hat sich auch Generalleutnant Martin Dorfer (59) mit seiner Familie niedergelassen. Der aus Unzmarkt-Frauenburg im Bezirk Murtal stammende Offizier galt Medienberichten zufolge als „Geheimfavorit“, nimmt sich aber selbst aus dem Rennen. „Nein, ich habe mich nicht beworben. Ich bleibe bei meiner Truppe, hier kann ich mehr bewirken“, sagt Dorfer auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Als Leiter der Direktion 1 ist er für die Landstreitkräfte und Spezialeinsatzkräfte des Bundesheeres zuständig, ebenso für die Auslandseinsätze. Sitz des „Kommandos“ ist in der Grazer Belgierkaserne, Dorfer wird damit auch künftig bei diversen Anlässen in der Steiermark als ranghöchster Vertreter des Bundesheeres in Erscheinung treten.

Somit ist Generalleutnant Harald Vodosek wohl der einzig verbliebene aussichtsreiche Kandidat im Rennen. Als Rüstungschef im Verteidigungsministerium vertritt der Niederösterreicher eher den Typ Manager, obwohl er auch schon Kommandant des Jagdkommandos war. Krasser Außenseiter ist Generalleutnant Karl Schmidseder, früher Militärkommandant von Wien und nun Leiter der Direktion 3 im Verteidigungsministerium.

Das letzte Wort hat die Ministerin

Eine Begutachtungskommission wird nun die eingelangten Bewerbungen bewerten und die grundsätzlich geeigneten Kandidaten zu einem Hearing einladen. Bevor Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) aus dem Vorschlag der Kommission ihren militärischen Top-Berater auswählt, wird sie mit allen Kandidaten noch einmal Vier-Augen-Gespräche führen. So handhabte sie das zumindest beim letzten Mal.