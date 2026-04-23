Der Fall von Daniel Kollnig, jenem Steirer, der seit mehr als 100 Tagen in der Ukraine festsitzt und dem bis zu fünf Jahre Haft drohen, geht aktuell durch die Medien. Eine Frage, die dabei aufkommt, ist: Kann Österreich im Ausland angeklagte Staatsbürger nach Österreich zurückholen?

Vorweg: Grundsätzlich untersteht man unabhängig von der Staatsbürgerschaft immer der Jurisdiktion des Landes, in dem man sich gerade aufhält. Das zeigt sich auch an österreichischen Gerichten. „Wir machen in Österreich permanent nicht österreichischen Staatsbürgern Prozesse, das beruht auf dem sogenannten Territorialprinzip“, sagt Bezemek.

Frage nach Auslieferung ist komplex

Was gilt nun aber, wenn einem Österreicher im Ausland der Prozess gemacht wird? Kann Österreich ihn zurückholen? Die Antwort: Die Frage lässt sich nicht mit einem klaren „Ja“ oder „Nein“ beantworten.

Christoph Bezemek ist Jurist und Professor an der Uni Graz | Christoph Bezemek ist Jurist und Professor an der Uni Graz © Uni Graz/Radlinger

Blickt man auf den Fall von Kollnig, geht es um eine potenzielle Auslieferung aus der Ukraine nach Österreich. Da es zwischen der Ukraine und Österreich kein eigenes Auslieferungsabkommen gibt, greifen laut Christoph Bezemek, Jurist an der Uni Graz, hier die allgemeinen Anordnungen des europäischen Auslieferungsabkommens, dem sowohl Österreich als auch die Ukraine angehören.

Auslieferungsersuchen für Staatsbürger kann abgelehnt werden

Konkret bedeutet das, dass zunächst von österreichischer Seite ein Auslieferungsersuchen gestellt werden muss. Die Ukraine kann dieses Ersuchen laut Bezemek in weiterer Folge aber auch ablehnen, wenn sie bereits selbst ein Verfahren führt. Das sei einer der stärksten Verweigerungsgründe.

Zudem spielt auch ein Blick in die nähere Vergangenheit Österreichs in diesem Fall nicht in die Karten. Denn seit Kriegsbeginn stellt die Ukraine laufend Auslieferungsersuche an Österreich, etwa für wehrpflichtige Ukrainer, die sich in Österreich aufhalten. Diesen hat Österreich nie stattgegeben. Daher stehen die Chancen nun auch eher schlecht, dass die Ukraine einem österreichischen Ersuchen nachkommen würde.

Diplomatische Verhandlungen sind immer eine Option

Was immer möglich ist, sei laut Bezemek, in diplomatische Verhandlungen einzutreten. „Vor dem Hintergrund des Konfliktes hätte Österreich hier durchaus einen Hebel, um diplomatischen Druck aufzubauen", sagt er.

Österreich liefert eigene Staatsbürger nicht ins Ausland aus

Einfacher beantworten lässt sich hingegen die Frage, ob Österreich eigene Staatsbürger ins Ausland ausliefert. Hier ist die Antwort ein klares „Nein“. Einzige Ausnahme ist laut Bezemek ein EU-Haftbefehl.