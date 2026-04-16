Drohende Wasserengpässe zum Auftakt der Saison für Swimmingpools: Ein solches Schreckensszenario will man in der Landesregierung keinesfalls im Raum stehen lassen. „Die Steiermark ist ein Wasserland, und es ist genug Wasser für alle da“, versichert Landesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP). Freilich räumt auch die für die Wasserwirtschaft zuständige Ressortchefin ein, dass es durch gleichzeitige Spitzenverbräuche, etwa bei der Pool-Befüllung, „punktuell zu Herausforderungen“ kommen könne, insbesondere für kleinere Wasserversorger.

Im Vorjahr war die Lage etwa, wie berichtet, in Gleinstätten aufgrund zahlreicher gleichzeitiger Pool-Befüllungen eskaliert. Eine Pool-Steuer oder höhere Wassergebühren für jene, die mehr verbrauchen, seien derzeit seitens der Landesregierung allerdings „noch kein Thema“, sagt Schmiedtbauer.

Von erhöhten Gebühren bis zu Verboten von Swimmingpools

Entsprechende Überlegungen mit Blick auf die Pool-Befüllungen hatte im Vorjahr noch Vize-LH und ÖVP-Chefin Manuela Khom angestellt. „Die Frage ist, ob jemand, der für solche Zwecke viel mehr Wasser als andere verbraucht, auch mehr in Rechnung gestellt bekommen sollte“, meinte Khom im vergangenen Mai. Der einstige Wasser-Landesrat Hans Seitinger (ÖVP) war 2023 sogar noch weiter gegangen und stellte sogar mögliche Verbote privater Swimmingpools in den Raum.

Landesrätin Simone Schmiedtbauer baut primär auf Information der Pool-Besitzer © Land Steiermark

All das ist vorerst vom Tisch. Stattdessen will die Landesregierung auf verstärkte Bewusstseinsbildung setzen. „Wir appellieren an die Bevölkerung, Befüllzeiten mit der jeweiligen Gemeinde oder dem Wasserversorger abzustimmen“, sagt Schmiedtbauer. Diesen stünden etwa auch Online-Pool-Befüllungskalender zur Verfügung, um den Wasserbedarf besser zu verteilen.

Wasser: 150 Millionen Euro für den Ausbau der Leitungen

Parallel pumpt die Steiermark bis 2050 in Summe 150 Millionen Euro in den weiteren Ausbau des überregionalen Transportleitungsnetzes. Gebaut wird derzeit etwa eine Verbindungsleitung zwischen den Hochbehältern in Dobl und Seiersberg. Das Projekt ist Teil einer 15 Kilometer langen Transportleitung, die den Hochbehälter am Plabutsch mit dem Raum Deutschlandsberg vernetzen soll. In Summe erstreckt sich das bestehende steirische Trinkwasserleitungsnetz über 300 Kilometer. Hinzu kommen die örtlichen Versorgungsnetze.