Knapp ein Viertel der Österreicherinnen und Österreicher haben inzwischen ein Tattoo, in der Gruppe der 16- bis 34-Jährigen sind es inzwischen sogar circa 40 Prozent. Aus diesem Grund hat sich auch die Akzeptanz in der Arbeitswelt gegenüber Tätowierungen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten stark gewandelt, berichtet Biljana Milanovic, Rechtsreferentin in der Abteilung für Arbeitnehmerschutz in der Arbeiterkammer Steiermark.

„Inzwischen gilt ein sehr viel lockerer Umgang mit Tattoos als früher, Arbeitgeber sind flexibler geworden.“ So dürfen seit 1. Juni 2023 unter anderem auch Polizistinnen und Polizisten Tattoos tragen, solange sie keine extremen, sexistischen oder gewaltverherrlichenden Motive zeigen.

Tattoos machen kaum mehr Probleme

Rechtlich kann ein Arbeitgeber grundsätzlich kein Verbot von Tattoos aussprechen, so Milanovic, denn: „Tattoos gelten als Körperschmuck und werden ähnlich gehandhabt wie Kleidungsvorschriften.“ Ein Verbot im Generellen ist nicht gestattet, Einschränkungen dürfen aber ausgesprochen werden. So wird in Berufen mit viel Kundenkontakt oft dazu geraten, eher auf Kleidung zurückzugreifen, die sehr offensichtliche Tattoos verdecken. Dies gelte unter anderem in Sparten wie dem Bankenwesen oder auch der Hotellerie.

Biljana Milanovic, Abteilung für Arbeitnehmerschutz, Arbeiterkammer Steiermark © AK STMK

Eine willkürliche Benachteiligung tätowierter Personen ist nicht erlaubt, komme laut Milanovic aber auch kaum mehr vor. „Probleme aufgrund von Tätowierungen treten selten bis gar nicht mehr auf, weil sowohl Arbeitnehmende als auch Arbeitgeber in den meisten Fällen so wie bei Kleidung ein gegenseitiges Verständnis und Übereinkommen haben, was geht und was nicht.“ Diskriminierungen aufgrund von Tätowierungen seien der Arbeiterkammer aus jüngster Zeit deshalb keine bekannt.

Berufe mit konservativen Vorschriften

„Wer in einer Bank arbeitet, ist sich meistens der konservativeren Vorschriften bewusst. Die Angestellten kleiden sich dann sowieso dementsprechend meist so, dass die meisten Tattoos ohnehin nicht sichtbar wären“, so die Expertin. Auch aus dem medizinischen Bereich seien ihr keine Problemfälle bekannt, hier sei eine gewisse Kleiderordnung und das Bedecken der Extremitäten aufgrund spezieller Hygienemaßnahmen ohnehin Vorschrift.

Anders sieht die Lage bei extremen Motiven aus, hier überwiegen die Interessen des Arbeitgebers. „Verstoßen Tattoos gegen das Gesetz oder sind diskriminierend, kann der Arbeitgeber eingreifen“, so Milanovic. Vor allem dann, wenn das Unternehmen dadurch geschädigt werden könnte. Nationalsozialistische Symbole sind nach dem Verbotsgesetz in Österreich zudem strafbar.