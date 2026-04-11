Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher und FSG-Fraktionsvorsitzende Florian Gollowitsch machen gemeinsame Sache. Beide schließen sich zu einer gemeinsamen Front gegen Gewalt an Schulen zusammen. „Dass das Sicherheitsgefühl im Land sinkt und die Gewaltbereitschaft zunimmt, ist ein Alarmzeichen, das wir ernst nehmen müssen. Hier braucht es spürbare Konsequenzen“, so Lercher.

Der SPÖ-Politiker weist auf gestiegene Anzeigenstatistiken von zehn- bis 14-Jährigen hin. Florian Gollowitsch, der die Situation aus der Praxis kennt, sagt: „Der entscheidende Punkt bei allen Konzepten und Forderungen ist, dass sie nur funktionieren, wenn wir die Eltern in die Pflicht nehmen. Das Lehrpersonal braucht auf jeden Fall dringend mehr Unterstützung, damit wir uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren können, nämlich das Unterrichten.“

Schule als Ort des Unterrichts

Lercher und Gollowitsch knüpfen an ihre Problemanalyse auch Maßnahmen. Beispielsweise fordern sie ausreichend Mittel für die ab Herbst geltende Suspendierungsbegleitung. Details, wie viel Personal für die Aufarbeitung und Reflexion bei suspendierten Schülern zur Verfügung gestellt wird, sind noch nicht bekannt.

Die verpflichtende Suspendierungsbegleitung sieht jedoch Gespräche mit Eltern sowie die Arbeit mit den betroffenen Kindern vor. Auch Unterstützungsangebote sowie weitere Begleitmaßnahmen sind vorgesehen, sofern diese benötigt werden. Aktuell findet all das allerdings nicht verpflichtend statt, sondern im Zuge der freiwilligen Suspendierungsbegleitung.

Zusätzlich wünschen sich der Politiker und der Lehrervertreter, dass Eltern stärker in die Pflicht genommen würden. Es brauche vermehrt verpflichtende zielgerichtete Beratungsgespräche und Kurse für Eltern von straffälligen Kindern. Wer bei der Erziehung oder Integration versagt, solle künftig mit Sanktionen rechnen. „Wer die Aufsichtspflicht grob vernachlässigt, muss den Staat spüren – hier muss man über harte Strafen und den Entzug staatlicher Leistungen sprechen“, so Lercher. Man müsse zudem das vorgeschlagene Modell der Generalprokuratorinezielle, Jugendgerichtshöfe für schwere Delikte einzurichten, diskutieren.