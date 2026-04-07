Ein halbes Jahr lang waren die beiden verurteilten Straftäter Zellengenossen in der Grazer Karlau. Dann soll es zu einem abscheulichen Übergriff gekommen sein: „Der Angeklagte hat einen Insassen im gemeinsamen Haftraum zunächst einen Gürtel um den Hals gezogen und ihn gewürgt, ihn dann mehrfach in das gefüllte Waschbecken gedrückt und danach vergewaltigt“, fasst Staatsanwältin Katharina Doppelhofer am Straflandesgericht die Anklage zusammen.

Schon in Haft habe der 34-jährige Wiener (er weist sieben Vorstrafen auf) sein Gegenüber manipuliert und erniedrigt. Der Mithäftling habe etwa den Haftraum auf Knien reinigen müssen, „der Angeklagte hat ihn durch die ganze Zelle geschliffen und vergewaltigt“.

Der beschuldigte Häftling gab in seiner ersten Aussage noch zu Protokoll, „gar nix gemacht zu haben“, die Verletzungen habe sich das vermeintliche Opfer selbst zugefügt. Jetzt sagt er vor Richterin Julia Riffel: „Gewaltanwendung und Körperverletzung ja, aber ich habe nicht vergewaltigt.“

Verletztes Opfer röchelte

Er gesteht, „dass es unglaubwürdig klingt, aber der Gürtel ist zum Halsbereich raufgerutscht. Nachdem ich gemerkt habe, dass er röchelt, habe ich eh losgelassen, aufgehört und eine geraucht“. – „Wie erklären Sie sich die vielen Verletzungen an den verschiedenen Stellen?“, hinterfragt die Vorsitzende. – „Er ist halt sehr schmächtig, da sieht man gleich jede Berührung.“ – „Warum soll er Sie belasten?“ – „Er will, dass ich noch richtig Schmalz drauf bekomme bei meiner Strafe.“ Für die Staatsanwältin steht fest: Die Aussage des Opfers ist „glaubwürdig und zutreffend“, Würgemale und Verletzungen passen laut Gutachten mit den Schilderungen des Opfers zusammen.

Nach dem Übergriff hat der Angeklagte einen Suizidversuch unternommen. „Mir drohte der Beobachtungshaftraum. Da hat man gar nix, nicht einmal Zigaretten. Ich wollte zeigen: so nicht!“ Seinen Selbstmordversuch solle man aber bitte unter Anführungszeichen setzen, denn „so doof stellt man sich nicht an, wenn man sich wirklich umbringen will“. Mit Bändchen aus seinen Hosen hätte er sich erhängen wollen.

War es ein Mordversuch?

Das Schöffengericht verkündete schließlich am Dienstagnachmittag ein Unzuständigkeitsurteil: Grund: Der Angriff des Häftlings mit dem Gürtel (und das damit verbundene massive Würgen) soll so heftig gewesen sein, dass der Verdacht des Mordversuch besteht. Darüber hätte dann allenfalls ein Geschworenengericht zu urteilen.