Zwischen überfällig und unverschämt pendelt der Zeiger, nachdem 2025 teils deutlich höhere Zulagen für (freigestellte) Personalvertreter im Parlament beschlossen worden sind – rückwirkend ab Jänner 2023. Dem vorangegangen war ein neuer, vergleichsweise schlechterer Gehaltsabschluss für den Öffentlichen Dienst. Die Grünen wittern einen Deal und wollen die Causa vor den Verfassungsgerichtshof tragen.

Der Salzburger Fall

Laut Anfrage der Salzburger Grünen haben dort freigestellte Lehrerpersonalvertreter bis zur Novelle höchstens 846 Euro Zulage im Monat erhalten, in Zukunft wären aber bis zu 3410 Euro möglich. Eine solche Anfrage stellten auch die steirischen Grünen, nun liegen die Antworten aus dem Bildungsressort (bei FPÖ-Landesrat Stefan Hermann) vor.

Das steirische Ausmaß

Demnach sind für freigestellte Personalvertreterinnen und -vertreter bis zu 3580 Euro an Zulagen im Monat möglich. Aber: Der Anstieg ist vergleichsweise gering – vor der Dienstrechtsnovelle lag die höchste Zulage bei 3407 Euro im Monat. Unterschied: 173 Euro.

Woher der große Unterschied der Bundesländer? Das Land Salzburg hat seit einigen Jahren im Streit um die Zulagen diese nicht mehr auszahlt. Anders die Steiermark, die sich auch an entsprechende Erlässe gehalten hat, bevor das Ganze neu aufgestellt worden ist.

Wie die Bildungsdirektion mitteilte, sind in der Steiermark neun Personen als Personalvertretung der Pflichtschulpädagogen dienstfreigestellt. Fünf davon zu 100 Prozent. Bei den Berufsschulen waren es zuletzt drei Personen, keine davon ist vollständig dienstfreigestellt.

Mehr als 270.000 Euro

Deren Zulagen summierten sich im vergangenen Schuljahr auf 251.916 Euro. Für das laufende Schuljahr rechnet man in der Behörde mit 270.294 Euro. Das sind gut 18.300 Euro mehr.

Für das kommende Schuljahr 2026/27 könnte der Aufwand auf bis zu 325.000 Euro wachsen. Exakt lasse sich das nicht sagen, da die Systeme erst umprogrammiert werden müssten. Nicht zu vergessen: Die „alten“ Zulagen gab es 12 Mal jährlich, die neuen werden 14 Mal ausbezahlt.

Veronika Nitsche, Grünen-Bildungssprecherin: „Die Steiermark zahlt seit Jahren ein Vielfaches der Zulagen anderer Bundesländer aus.“ © gruene

Kritik der Grünen

Unzufrieden mit der Anfragebeantwortung aus dem blauen Bildungsressort sind die Grünen. Denn „an mehreren Stellen wird auf Datenschutz verwiesen, eine detaillierte Aufschlüsselung der Bezüge einzelner Personalvertreter wird nicht vorgelegt.“ Dabei zahle „die Steiermark seit Jahren ein Vielfaches der Zulagen anderer Bundesländer aus“, moniert Veronika Nitsche. Es bleibe offen, „wer in welchem Ausmaß profitiert und wie sich die neue Regelung konkret auswirkt“.