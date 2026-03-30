Die Schilder kamen aus eigener Produktion. Die zentralen Botschaften darauf (“Ich liebe dich, mein Häschen“ und „Ich liebe dich, meine perfekte Prinzessin“) ebenso. Sie hat der Enttäuschte (ohne Kroatischkenntnisse) waghalsig ins Kroatische übersetzt. Dass er damit knapp an der Perfektion vorbeischrammte, bringt ihm der Dolmetsch schonungslos bei: „Also bei Schild eins hammas bissl mit der Grammatik. Geredet hat man so halt eher im 17. Jahrhundert. Bei Schild zwei ist die Grammatik hingegen ordentlich, da hammas dafür bissl mit der Rechtschreibung.“

Dieser Schilder-Export war ein letzter Versuch des Burgenländers, sich mit einem Hauch an Würde aus der gescheiterten Ehe zu verabschieden. „Warum fahren Sie damit nach Kroatien zu den Eltern Ihrer Ex-Frau? Stellen die Schilder dort um Mitternacht auf? Das ist gespenstisch“, findet Richter Andreas Lenz am Grazer Straflandesgericht, wo sich der Mann wegen beharrlicher Verfolgung verantworten muss. „Das ist ein besonderer Ausdruck von Liebe“, meint der Mittfünfziger. „Sie müssen einsehen, dass sich Leute bei solchen Aktionen fürchten“, hält ihm Staatsanwalt Daniel Weinberger vor. „Und Sie müssen akzeptieren, dass Ihre Ex-Frau nichts mehr von Ihnen will.“

„Nur das Gespräch gesucht“

„Ich wollte nur ein letztes klärendes Gespräch. Das wurde mir immer verwehrt. Das ist sonst Rufschädigung, ich habe keinen Ehebruch begangen“, fürchtet sich der Angeklagte vor einer schlechten Nachrede. Die hat er sich auch etwas selbst zuzuschreiben. „Ich habe Angst vor ihm“, sagt seine Ex-Gattin. „Einmal hat er die Klimaanlage im Auto voll aufgedreht und ließ mich nicht aussteigen. Am nächsten Tag wollte er mich mit Tabasco vergiften.“ Schluss gemacht habe sie, weil er „etwas“ mit anderen Frauen hatte, auch Nacktfotos habe sie auf seinem Handy gefunden.

Richter Andreas Lenz führte den Prozess © Christian Penz

Gourmet-Hochzeit in Kroatien

Dabei habe alles schön begonnen, erzählt die Frau: „Mein Mann wollte unbedingt bei mir in Kroatien heiraten, er liebt das Besondere: Cevapcici und Pleskavica. Er ist ein super Gourmet gewesen.“ Ein Happy End entfiel Jahre später. „Er verheimlichte mir etwas.“ Was genau, ist dem Angeklagten bei seiner Schilderung etwas peinlich: „Auf Facebook bekam ich ein Jobangebot für Dubai. Ich sollte meine Koffer packen und warten.“ Er wartete. Zwei Stunden. Burgenland statt Dubai. Keiner kam. „Was hätten Sie arbeiten sollen? Wolkenkratzer putzen?“, ist Richter Lenz neugierig. – „Nein. Hausmeistertätigkeiten als Manager.“ Unverrichteter Dinge fuhr der Mann wieder ins traute Heim – die Zeit dazwischen hat seine Frau genutzt, um ihre Koffer zu packen. Für immer.

Kontaktversuch über Dritte

Sie zog einen Schlusstrich. Übersiedelte, um Ruhe zu haben, in die Steiermark. Über Dritte versuchte der Ex, Kontakt aufzunehmen. Er soll drei Mal bei ihrem südsteirischen Königreichssaal der Zeugen Jehova aufgetaucht sein. Und vor ihrem Wohnhaus gelauert haben. Er ist teilgeständig, fügt hinzu: „Ich kann vor Gericht lügen. Aber nicht vor meinem Schöpfer.“ Es habe ihn einfach gestört, dass er „als Fremdgeher“ dastehe.

„Ich verstehe, was Ihr Ziel war. Und ich sehe eine Verantwortungsübernahme bei Ihnen“, meint der Richter. Für eine Verurteilung reiche das Geschehene jedoch nicht aus. Als letzte Warnung bekommt er allerdings eine Diversion (zwei Jahre Probezeit). Inkludiert ist ein Kontaktverbot (auch über Dritte). „Akzeptieren Sie endlich das Nein Ihrer Ex-Frau“, beendet der Vorsitzende, „und halten Sie sich fern.“