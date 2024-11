Lassen wir diese Geschichte vielleicht mit einem unverfänglichen Zitat beginnen: „Sich auf ein Handwerk zu beschränken, ist das Beste.“ Diesen Ratschlag hat ein Mann in Graz leider nicht beherzigt. Im Mai nämlich nahm er auf einer Holzbank Platz und legte dort, nun ja, Hand an sich selbst an. Mit seiner an und für sich intimen Aktion wartete er auch nicht etwa zu, bis die Dunkelheit hereinbricht – es geschah am helllichten Tag. Die Örtlichkeit? Nicht gerade das, was in die Kategorie Geheimversteck fällt. Die Bank steht nur unweit vom Bezirksgericht Graz-West entfernt.