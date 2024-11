Nachdem sich ein Monat vor Weihnachten Frau Holle in der Steiermark gezeigt hat (am Freitag fiel vielerorts der erste Schnee), kommt jetzt der Sonnenschein stärker durch. Durch ein Hochdruckwetter ist es am Samstag „freundlicher, im Süden sonnig, in der Obersteiermark lockern die Wolken auch auf“, erklärt GeoSphere Austria-Meteorologe Christian Stefan.



Die Sonne soll sich durchsetzen, am Sonntag kommt vom Westen her mildere Luft. Das heißt es kommt zu einer Frostabschwächung. Keine Ausrede also, das Wahllokal zur steirischen Landtagswahl nicht aufzusuchen. Der Sonntag soll sonnig werden, bei 4 bis 9 Grad.

In Straßengel (Graz-Umgebung) liegt am Samstagvormittag noch eine leichte Schneedecke © Schaffhauser-List

Ausblick auf nächste Woche

Der Montag soll ähnlich milde Temperaturen bringen, ab Dienstag wird es wieder wechselhafter mit etwas Regen im Norden der Steiermark. Neuschnee und ein neuerlicher Wintereinbruch sind laut dem Meteorologen nicht zu erwarten. Dafür werden die Temperaturen wohl zu mild sein.

Die ersten Skigebiete haben aber bereits ihre Lifte geöffnet. Auf der Planai und auch auf der Reiteralm wurde am Freitag die Saison eingeläutet. Die meisten anderen Lifte ziehen am 6. Dezember nach.