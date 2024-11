Die letzten Meter im Landtagswahlkampf: Die SPÖ geht sie am Freitag in Graz, ein „Sternmarsch“ zum Freiheitsplatz stand an, die Roten sind aufgerufen „in den letzten 24 Stunden 24.000 Kontakte“ zu meistern.„Am Ende soll kein Feuerzeug, Lebkuchenherz und keine Schnapskarten mehr im Lager übrig sein“, schmunzelt Landesgeschäftsführer Florian Seifter. Ob er sich auch nächste Woche dabei über den Schnurrbart streifen kann? Das hängt vom Wahlergebnis ab. Bei einem Wahlsieg ist der „Schnautzer“ ab, bestätigte Seifter eine interne Wette.