Viele Köche verderben den Brei? Wird so sein, muss aber nicht. Jedenfalls sind in die Arbeitskreise, -gruppen und Verhandlungen über eine Bundesregierung aus ÖVP, SPÖ und Neos Hunderte Personen eingebunden. Fachleute, Beamte sowie Politiker – Steirer inklusive. Die Namensliste, die Martin Thür (ORF) publik gemacht hat, birgt aus weiß-grüner Perspektive niemanden in der zentralen Steuerungsgruppe, aber eine Ebene darunter zwei Bekannte. Josef Muchitsch ist für die SPÖ im Kapitel Soziales und Arbeit am Wort, der südsteirische Gewerkschafter ist schließlich Vorsitzender der FSG. Wissenschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl vertritt in der Untergruppe Bildung, Innovation und Zukunft die ÖVP – die Steirerin ist eine Stellvertreterin von Bundesparteichef Karl Nehammer.